اخبار الرياضة

حفل أسطوري بالرياض احتفاءً ببعثة الهلال

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت بعثة نادي الهلال السعودي إلى العاصمة الرياض قادمة من اليابان عقب التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه.

وتقدم استقبال بعثة بطل آسيا رئيس الهيئة العامة للرياضة عبد العزيز بن تركي الفيصل إضافة إلى أعضاء شرف النادي، حيث كان رئيس النادي فهد بن نافل أول الهابطين بالكأس إضافة إلى نجوم الفريق يتقدمهم الهداف الفرنسي بافيتيمبي غوميز والنجم المخضرم محمد الشلهوب وسط حشد كبير من مشجعي الفريق الذين حرصوا على تهنئة اللاعبين بهذا الإنجاز التاريخي.

وسيخوض الهلال غمار بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه التي ستنطلق في الحادي عشر من ديسمبر المقبل وحتى الحادي والعشرين من الشهر نفسه حيث سيلتقي الترجي التونسي بطل أفريقيا في الرابع عشر من ديسمبر.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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