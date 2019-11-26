إبراهيموفيتش يُفجّر مفاجأة ويربط نفسه بناد سويدي

فاجأ النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش كل متابعيه بعدما ربط نفسه بالانتقال إلى نادي هاماربي السويدي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ونشر إبراهيموفيتش على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” صورة لقميص فريق هاماربي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى السويدي حيث يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب العام برصيد 56 نقطة عقب انتهاء الدوري بفارق نقطة واحدة عن بطل المسابقة فريق بورجوردن ومالمو صاحب المركز الثاني.

وكان النجم السويدي قد أعلن رحيله عن فريقه السابق لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي قبل انتهاء عقده بقرابة الشهر، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى عدد من الأندية الإيطالية أبرزها ميلان الذي عقد عدداً من الاجتماعات مع وكيل أعماله مينو رايولا وقدم عرضاً يصل إلى 6 مليون يورو لمدة عام ونصف، إضافة إلى أندية ونابولي وبولونيا.

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