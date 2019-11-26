صراع مرتقب في مجموعات دوري الأبطال

تقرير 218

جولة جديدة من جولات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا قد تضع بعض الفرق في ثمن نهائي المسابقة وقد يكشف عن هوية المبتعدين عن المنافسة والاتجاه صوب الدوري الأوروبي .

وستتسلط الأضواء في تورينو ومدريد، فمتصدر المجموعة الرابعة يوفنتوس سيستقبل أتلتيكو مدريد العنيد في أليانز ستاديوم فبعد ضمان التأهل بعد جمعه عشر نقاط يطمح البيانكونيري لتكريس الصدارة المطلقة في حال تحقيقه الفوز مايعني بأنه سيلعب المباراة الأخيرة بكل أريحية، وبوجود الدون سيكون الفريق المدريدي مطالبا بتقديم أقصى مالديه رغم اقترابه من خطف ورقة العبور إلى الدور المقبل.

أما في المجموعة الأولى سيحل المتصدر باريس سان جيرمان الذي لم يضيّع أي نقطة في المسابقة هذا الموسم ضيفا ثقيلا على ريال مدريد الإسباني في سانتياغو برنابيو، مواجهة ستحدد نوايا فريق عاصمة الأنوار في اختبار جديد صعب بعد حسمه مباراة الذهاب في فرنسا بثلاثية نظيفة أمام الميرينغي الذي يأمل تعديل المسار في مسابقته المفضلة حيث سيحاول زيدان ولاعبوه مفاجأة الباريسيين وتقليص الفارق إلى نقطتين.

وسيكون الصراع مشابها في المجموعة الثالثة فنفس فارق النقاط موجود بين بايرن ميونخ وتوتنهام فالفريق البافاري ضمن التأهل، فيما يدخل السبيرز وصيف النسخة الماضية بقيادة المدرب العائد جوزيه مورينهو بمواجهة أولمبياكوس في لندن للانقضاض على بطاقة التأهل الثانية من المجموعة .

أما في المجموعة الثالثة فيكفي متصدر المجموعة مانشستر سيتي التعادل لضمان التواجد في دور الستة عشر عندما يستضيف شاختار الأوكراني الذي يتأخر بفارق خمس نقاط عن الصدارة ويتساوى مع دينامو زغرب في صراع البطاقة الثانية في المجموعة .

وسيتواصل الصراع لتحديد مصير عدد من الفرق لضمان التأهل من المجموعات الأربعة في المسابقة، فهل تواصل الأندية الكبرى هيمنتها وتألقها في البطولة الأغلى؟ أم أن لبعض فرق الصف الثاني كلمة أخرى؟

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