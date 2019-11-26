تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد

قرر الاتحاد الليبي لكرة اليد تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد اللعبة وحتى انتهاء مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الأفريقية التي ستقام في تونس يناير القادم.

ويأتي تأجيل عقد الجمعية العمومية لاتحاد اللعبة الذي يرأسه الصديق الفوناس للتركيز على استعدادات المنتخب الوطني الذي سيشارك في البطولة الأفريقية الرابعة والعشرين لكرة اليد والتي ستحتضنها تونس في الفترة من 16 وحتى 26 من يناير من العام المقبل، حيث يطمح اتحاد اللعبة لوضع المنتخب في الجاهزية التامة لتقديم مستوى يليق بكرة اليد الليبية.

وسيدخل المنتخب الوطني لكرة اليد معسكره الثالث في تونس في الأول من ديسمبر المقبل وحتى الرابع عشر من الشهر ذاته.

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