ليبرون جيميس يقود كليبرز لفوزه الثامن في الـNBA

قاد النجم ليبرون جيمس فريقه لوس أنجلوس ليكرز لفوز كبير أمام سان أنطونيو سبيرز بمئة وأربع عشرة نقطة مقابل مئة وأربع نقاط في دوري السلة الأمريكي للمحترفين الأن بي إيه.

وسجل جيمس ثلاثا وثلاثين نقطة ومرر أربع عشرة كرة حاسمة خلال المواجهة أمام سان أنطونيو، حيث تقدم ليكرز بفارق أربع نقاط مع انطلاق الربع الأخير لكنه وسع الفارق بفضل رميتين ثلاثيتين من العملاق جيمس، ليواصل ليكرز تألقه محققا الفوز الثامن على التوالي.

وتعد هذه الانطلاقة الأفضل للوس أنجلوس ليكرز منذ موسم ألفين وثمانية ألفين وتسعة عندما توج باللقب حيث خسر حتى الآن مباراتين أمام جاره لوس أنجلوس كليبرز وتورونتو.

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