اختتام بطولة البلياردو المفتوحة في سرت

أخبار ليبيا 24 – خاص

اختتمت في مدينة سرت فعاليات بطولة البلياردو المفتوحة التي نظمتها بلدية سرت، بإستظافة مقهي العمدة، وذلك تحت شعار “الرياضة رسالة سلام”.

وتوج اللاعب عزالدين محمد بالترتيب الأول للبطولة عقب فوزه على اللاعب عمر قرباج .

وشارك في فعاليات البطولة 30 لاعبا وشهدت حضور متميز .

واختتمت البطولة بإقامة احتفاليه حضرها عضو المجلس البلدي سرت صالح علي عيادة، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم الهادي اسويطى، وعضو الاتحاد الفرعي لكرة القدم خليج سرت عقيلة مصباح، ورئيس الاتحاد الفرعي نادي الخليج سرت الجارح عمران .

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