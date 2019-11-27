النصر يفوز على فاب الكاميروني ضمن افتتاح البطولة الإفريقية للسلة

أخبار ليبيا 24

حقق فريق النصر لكرة السلة، فوزا ثمينا في أولى مبارياته في تصفيات الدور الثاني لبطولة الأندية الإفريقية البطلة للعبة، على مستضيف البطولة فاب الكاميروني بنتيجة 95 نقطة مقابل 92 نقطة.

وقدّم ممثل ليبيا في البطولة أداء رائعا ومستوى لافتا في المباراة التي كان نجمها بدون منازع لاعب النصر اللبناني على حيدر بإحرازه 39 نقطة منها خمس ثلاثيات ذهبية من تسع محاولات، وقام بنحو 11 متابعة منها عشر متابعات دفاعية وثلاث تمريرات حاسمة.

وقد انطلقت تصفيات الدور الثاني من البطولة اليوم وستستمر حتى الأول من ديسمبر المقبل، ويخوض النصر منافسات التصفيات في المجموعة الرابعة إلى جانب فريق المجمع البترولي الجزائري ومستضيف البطولة فريق فاب الكاميروني، إضافة إلى فريق آس نايجيلك من النيجر.

وسيلتقي النصر اليوم الأربعاء في ثاني لقاءاته في البطولة نايجيلك النيجري الذى بدوره خسر في أولى مبارياته أمس أمام المجمع البترولي الجزائري بنتيجة 115 نقطة مقابل 89، فيما سيواجه فاب الكاميروني نظيره المجمع البترولي.

ويقود فريق النصر في هذه المنافسات المدرب المصري طارق سليم الذي تعاقدت معه إدارة النادي مؤخرا، وعززت الفريق باللاعب اللبناني علي حيدر والأمريكي مايك تايلر والنيجيري عبدالوهاب يعقوب، إضافة إلى اللاعب محمد الساعدي معارا من أهلي طرابلس الذين قدموا مستوى جيدا في المباراة الافتتاحية أمس.

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