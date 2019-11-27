سلة النصر تتغلب على فاب الكاميروني

تمكن فريق النصر لكرة السلة من تحقيق فوز غال على نظيره فاب الكاميروني بـ 95 نقطة مقابل 92 في الجولة الأولى من تصفيات الدور الثاني من البطولة الأفريقية للأندية البطلة لكرة السلة والتي تقام في الكاميرون.

وشهدت المباراة حماسا وندية من الفريقين وتبادلا السيطرة على مجريات الأمور حيث نجح النصر في حسم الربعين الأول والثاني بفارق نقطة واحدة، وجاء الربع الثالث بتقدم واضح لفاب الكاميروني إلا أن النصر استطاع أن ينهي المباراة لصالحه في الربع الأخير ويحقق فوزه الأول على مستضيف التصفيات بفارق 3 نقاط.

وسيلعب ممثل ليبيا مباراته الثانية أمام نايجيلك النيجري مساء اليوم فيما يلتقي في المباراة الثالثة للمجموعة أمام المجمع البترولي الجزائري.

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