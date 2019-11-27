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سلة النصر تتغلب على فاب الكاميروني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن فريق النصر لكرة السلة من تحقيق فوز غال على نظيره فاب الكاميروني بـ 95 نقطة مقابل 92 في الجولة الأولى من تصفيات الدور الثاني من البطولة الأفريقية للأندية البطلة لكرة السلة والتي تقام في الكاميرون.

وشهدت المباراة حماسا وندية من الفريقين وتبادلا السيطرة على مجريات الأمور حيث نجح النصر في حسم الربعين الأول والثاني بفارق نقطة واحدة، وجاء الربع الثالث بتقدم واضح لفاب الكاميروني إلا أن النصر استطاع أن ينهي المباراة لصالحه في الربع الأخير ويحقق فوزه الأول على مستضيف التصفيات بفارق 3 نقاط.

وسيلعب ممثل ليبيا مباراته الثانية أمام نايجيلك النيجري مساء اليوم فيما يلتقي في المباراة الثالثة للمجموعة أمام المجمع البترولي الجزائري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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