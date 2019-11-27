التحدي مرزق يحيي ذكرى تأسيسه الـ35

أقيم صباح يوم السبت على هامش الاحتفالية الـ35 لتأسيس نادي التحدي في مرزق سباق العدو الصحراوي لمسافة 3 كيلومترات لفئة الآمال، إضافة إلى سباق الدراجات الصحراوي لمسافة 4 كيلومترات.

وأقيمت مباراة كرة قدم تكريمية في المساء لقدامى التحدي موسم 85/84 وموسم 88/87 كما تم تكريم الشخصيات التي تولت رئاسة الجمعية العمومية للنادي ورئاسة مجلس الإدارة، إضافة إلى تكريم المتسابقين الفائزين في سباق العدو الصحراوي وسباق الدراجات الصحراوية، بحضور فرع هيئة الرياضة ومجالس إدارات الأندية في منطقة مرزق وعدد من الحضور والمهتمين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية