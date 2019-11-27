منتخب الصالات يواصل معسكره في القاهرة

يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات تدريباته في معسكره الداخلي بمدينة مصراتة وتحضيرا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا يناير المقبل والتي ستقام في المغرب.

وأجرى المنتخب الوطني بقيادة المدرب نبيل عمران والذي استلم مهامه الأيام الماضية التدريبات بحضور أغلب اللاعبين، وسيخوض المنتخب الوطني العديد من المباريات خلال الفترة القادمة ليدخل في معسكر جديد في العاصمة، قبل السفر إلى المغرب ووضع اللمسات النهائية قبل الدخول في غمار البطولة الأفريقية، وسيتواصل المعسكر حتى 30 من الشهر الجاري.

وأوضح المدرب الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات نبيل عمران أن الطاقم الفني سيعمل على لعب العديد من المباريات الودية التحضيرية استعدادا لأمم أفريقيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية