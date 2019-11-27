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منتخب الصالات يواصل معسكره في القاهرة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات تدريباته في معسكره الداخلي بمدينة مصراتة وتحضيرا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا يناير المقبل والتي ستقام في المغرب.

وأجرى المنتخب الوطني بقيادة المدرب نبيل عمران والذي استلم مهامه الأيام الماضية التدريبات بحضور أغلب اللاعبين، وسيخوض المنتخب الوطني العديد من المباريات خلال الفترة القادمة ليدخل في معسكر جديد في العاصمة، قبل السفر إلى المغرب ووضع اللمسات النهائية قبل الدخول في غمار البطولة الأفريقية، وسيتواصل المعسكر حتى 30 من الشهر الجاري.

وأوضح المدرب الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات نبيل عمران أن الطاقم الفني سيعمل على لعب العديد من المباريات الودية التحضيرية استعدادا لأمم أفريقيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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