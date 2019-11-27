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القوة البدنية “كفيف” يعود بـ 12 ميدالية ذهبية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاد أبطال المنتخب الوطني للقوة البدنية “كفيف” المشارك في بطولة أفريقيا وبطولة العالم للعبة من جمهورية مصر إلى الوطن واحضروا الخير معهم، فاستقبلوا بالاحضان والسلام الحار بمطار بنينا الدولي في بنغازي.

خطف لاعبا المنتخب الوطني محمد حسن و عزالدين الهاين ، 12 ميدالية ذهبية من بين عدة منتخبات شاركت في البطولة وهي فنزويلا وروسيا واليابان والهند وتشيكيا وجورجيا وأوكرانيا وتركيا بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف، عدا الميداليات ذات الألوان الأخرى في ألعاب و أوزان مختلفة.

وكانت المشاركة الليبية موفقة بأداء رائع ومميز لأبطال المنتخب الوطني أثمرت نتيجة لا تقدر بثمن بتحقيق حلم حدوده السماء .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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