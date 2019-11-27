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ليفاندوفسكي يقود البايرن لإكتساح النجم الأحمر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل بايرن ميونيخ حصد النقاط والتربع في صدارة المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا بعد عودته بفوز كاسح من ملعب النجم الأحمر الصربي بسداسية نظيفة في مباراة شهدت تألق المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي .

وافتتح لاعب الوسط ليون جوريتسيكا أهداف المباراة في الدقيقة الـ14 برأسية متقنة، ليحرز روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني للفريق الألماني في الدقيقة 52 من علامة الجزاء، قبل أن يعود نفس اللاعب ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 60، ويواصل تألقه ويسجل الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 64، ويعزز التقدم بتسجيل سوبر هاتريك في الدقيقة 67، قبل أن يختتم توليسو سداسية العملاق الألماني قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة، ليواصل البافاري ابتعاده في صدارة المجموعة بـ 15 نقطة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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