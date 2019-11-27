ليفاندوفسكي يقود البايرن لإكتساح النجم الأحمر

واصل بايرن ميونيخ حصد النقاط والتربع في صدارة المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا بعد عودته بفوز كاسح من ملعب النجم الأحمر الصربي بسداسية نظيفة في مباراة شهدت تألق المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي .

وافتتح لاعب الوسط ليون جوريتسيكا أهداف المباراة في الدقيقة الـ14 برأسية متقنة، ليحرز روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني للفريق الألماني في الدقيقة 52 من علامة الجزاء، قبل أن يعود نفس اللاعب ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 60، ويواصل تألقه ويسجل الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 64، ويعزز التقدم بتسجيل سوبر هاتريك في الدقيقة 67، قبل أن يختتم توليسو سداسية العملاق الألماني قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة، ليواصل البافاري ابتعاده في صدارة المجموعة بـ 15 نقطة.

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