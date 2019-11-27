النصر يبدأ تحضيراته في القاهرة لمجموعات الكونفدرالية

تقرير 218

أجرى فريق النصر أول حصة تدريبية استعدادا لبدء مرحلة تعد الأهم للفريق هذا الموسم ضمن تحضيراته لدور المجموعات من الكونفدرالية الأفريقية وعقب وصوله إلى القاهرة

وركزت التدريبات على الجانب البدني بإشراف الطاقم الفني للفريق بقيادة المدرب الشاب محمد الككلي ومساعده علاء نجم حيث التحق بالبعثة اللاعب خالد مجدي، وسيكون الفريق الأيام القادمة على أهبة الاستعداد وتكثيف التحضيرات قبل المواجهة الأولى أمام دجوليبا المالي والتي ستكون مفتاحا للنصر لانطلاقة قد تفتح له أبواب التأهل إلى الدور المقبل.

وستجرى المواجهة الأحد المقبل ومجموعة النصر قد تكون في المتناول في حال الاستعداد بالطريقة المثلى قبل الاختبار الرسمي في الأول من ديسمبر المقبل في أولى مبارياته في المجموعة الثانية والتي تضم حوريا كوناكري الغيني وبيدفست الجنوب أفريقي.

ويعد معسكر النصر في القاهرة قصيرا بعض الشيء لكنه رُتِّب من الجهاز الإداري للنادي والذي جهز الفريق في المرحلة الأولى للاستعدادات في بنغازي والمواجهة الودية أمام الهلال كانت الأخيرة قبل السفر إلى مصر.

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