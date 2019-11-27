“سلة النصر” تنتزع الفوز الثاني بأبطال أفريقيا على نايجيلك النيجري

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حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي النصر، فوزه الثاني ببطولة الأندية الأفريقية البطلة لكرة السلة، على منافسه، نايجيلك بطل النيجر، بنتيجة 85 -67، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأربعاء بالجولة الثانية من تصفيات الدور الثاني.

وسيطر أصحاب الغلالات الخضراء، على مجريات المباراة منذ بدايتها، وحتى نهايتها، حيث تمكنوا من إنهاء الشوط الأول “الربعين الأول والثاني” متفوقين بنتيجة 40 -34، والربع الثالث بنتيجة 65-57، قبل أن يحسم اللقاء لصالحهم في النهاية.

وكان الفحامة، قد حقق الفوز في مباراته الأولى أمام فريق فاب الكاميروني بنتيجة 95 / 92، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء أمس الثلاثاء، في الجولة الأولى من تصفيات الدور الثاني.

وسيخوض فريق سلة النصر، المواجهة الثالثة بالبطولة، أمام المجمع البترولي الجزائري، غدا الخميس، الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت طرابلس.

يشار إلى أن فريق السلة بنادي النصر يقع في مجموعة تضمّ أندية المجمّعِ البترولي الجزائري، وفاب الكاميروني، والبوليس المالي ونايجيلك من النيجر .