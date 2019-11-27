النصر يحقق النصر في ثاني لقاءاته الأفريقية

فاز فريق النصر لكرة السلة بلقائه الثاني الذي جمعه بفريق نايجيلك النيجري ضمن منافسات المجموعة الثانية من تصفيات الجولة الثانية المقامة في العاصمة الكاميرونية ياوندي .

حاول نايجليك تعويض خسارة مباراته الأولى أمام المجمع البترولي الجزائري حيث تفوق في الربع الأول 22 – 16 ثم استفاق المارد الأخضر النصراوي وحقق النصر فى الربع الثانى 24 – 12 والربع الثالث 25 – 23 والربع الرابع 20 – 10 ليفوز النصر في اللقاء بنتيجة 85 – 67.

وكان النصر قد انتصر في مباراته الأولى على الفريق المستضيف فاب الكاميروني بنتيجة 95- 92 وسيلتقي غدا في آخر مباريات مجموعة فريق المجمع البترولي الجزائري.

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