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النصر يحقق النصر في ثاني لقاءاته الأفريقية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فاز فريق النصر لكرة السلة بلقائه الثاني الذي جمعه بفريق نايجيلك النيجري ضمن منافسات المجموعة الثانية من تصفيات الجولة الثانية المقامة في العاصمة الكاميرونية ياوندي .

حاول نايجليك تعويض خسارة مباراته الأولى أمام المجمع البترولي الجزائري حيث تفوق في الربع الأول 22 – 16 ثم استفاق المارد الأخضر النصراوي وحقق النصر فى الربع الثانى 24 – 12 والربع الثالث 25 – 23 والربع الرابع 20 – 10 ليفوز النصر في اللقاء بنتيجة 85 – 67.

وكان النصر قد انتصر في مباراته الأولى على الفريق المستضيف فاب الكاميروني بنتيجة 95- 92 وسيلتقي غدا في آخر مباريات مجموعة فريق المجمع البترولي الجزائري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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