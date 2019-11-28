سلة النصر تصطدم بالمجمع الجزائري من أجل التأهل

واصل فريق النصر لكرة السلة عروضه القوية في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا بفوزه على فريق النيجر بخمس وثمانين نقطة مقابل سبع وستين في مباراته الثانية في البطولة بعدما تجاوز فريق فاب الكاميروني بخمس وتسعين نقطة مقابل اثنتين وتسعين.

النصر كان من الممكن أن يضمن تأهله للمرحلة الأخيرة لولا الخسارة المفاجئة لفريق المجمع البترولي الجزائري أمام صاحب الأرض والجمهور فاب الكاميروني في اللحظات الأخيرة لتتعقد حسابات التأهل.

النصر يلتقي اليوم فريق المجمع البترولي الجزائري ويحتاج للفوز أو الخسارة بفارق نقطتين للتأهل أو حدوث المفاجأة في المباراة الأخرى وهي خسارة الفريق النيجري أمام فاب الكاميروني وهذا أمر مستبعد كون النيجري يعتبر الحلقة الأضعف في المجموعة.

النصر واجه في المرحلة السابقة نظيره البترولي الجزائري وخسر أمامه بفارق ست وعشرين نقطة إلا أنه في تلك المرحلة افتقد لخدمات أبرز لاعبيه ولم يعزز صفوفه بمحترفين من مستوى عال مثلما حدث في هذا التجمع.

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