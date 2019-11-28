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سلة النصر تصطدم بالمجمع الجزائري من أجل التأهل

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل فريق النصر لكرة السلة عروضه القوية في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا بفوزه على فريق النيجر بخمس وثمانين نقطة مقابل سبع وستين في مباراته الثانية في البطولة بعدما تجاوز فريق فاب الكاميروني بخمس وتسعين نقطة مقابل اثنتين وتسعين.

النصر كان من الممكن أن يضمن تأهله للمرحلة الأخيرة لولا الخسارة المفاجئة لفريق المجمع البترولي الجزائري أمام صاحب الأرض والجمهور فاب الكاميروني في اللحظات الأخيرة لتتعقد حسابات التأهل.

النصر يلتقي اليوم فريق المجمع البترولي الجزائري ويحتاج للفوز أو الخسارة بفارق نقطتين للتأهل أو حدوث المفاجأة في المباراة الأخرى وهي خسارة الفريق النيجري أمام فاب الكاميروني وهذا أمر مستبعد كون النيجري يعتبر الحلقة الأضعف في المجموعة.

النصر واجه في المرحلة السابقة نظيره البترولي الجزائري وخسر أمامه بفارق ست وعشرين نقطة إلا أنه في تلك المرحلة افتقد لخدمات أبرز لاعبيه ولم يعزز صفوفه بمحترفين من مستوى عال مثلما حدث في هذا التجمع.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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