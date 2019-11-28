ملعب السلام يستضيف مواجهة النصر وضيفه دجوليبا المالي

طرأت تغييرات في الشكل العام لمباراة النصر وضيفه دجوليبا المالي لحساب الجولة الأولى من الكونفدرالية مساء الأحد المقبل حيث تقرر تغيير موعد المباراة من الساعة السادسة مساء بتوقيت ليبيا إلى الساعة الثالثة عصرا بينما تم نقل المباراة إلى استاد السلام في القاهرة ليكون مسرحا للمباراة.

النصر يستعد بكامل عناصره هذه الأيام بقيادة مدربه محمد الككلي وبتواجد غالبية لاعبيه ومن أحمد الهرام المنتدب حديثا بينما تعذر التحاق عبدالله بلعم بالفريق لبعض المشاكل الإدارية إذ تشير بعض الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن اللاعب يرفض المشاركة في الكونفدرالية حال لم يتحصل على مستحقاته المالية.

وسيصطدم النصر مساء الأحد بفريق دجوليبا الذي تحصل على الدوري المالي في عشرين مناسبة، ومسابقة الكأس في ثماني عشرة مناسبة سابقة إذ تعتبر المباراة ليست بالسهلة.

وبعد مواجهة دجوليبا سيتحول الفريق إلى كوناكري الأحد المقبل وسيلتقي فريق حوريا في مباراة الجولة الثانية سعيا منه لتحقيق أفضل انطلاقة ممكنة لتحقيق الهدف وهو الترشح للدور ربع النهائي.

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