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بالقاضية.. الملاكم الليبي فتحي بريبش يهزم الإيطالي كافاني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن الملاكم الليبي فتحي بريبش من تحقيق الانتصار على حساب منافسه الإيطالي كافاني من الجولة الثانية وبالضربة القاضية في مدينة سان جوليان المالطية وتحديدا بحلبة الإنتركونتينتال.

ومكن هذا الفوز الملاكم الليبي من الوصول للانتصار الرابع في سجله الاحترافي الدولي حيث يبلغ بريبش من العمر تسعة وعشرين عاما وانتقل إلى مالطا للعب الملاكمة عام 2012 بعدما كان لاعبا في صفوف فريق الاتحاد بلعبتي الساندا والووشو.

ويحظى بريبش بدعم من قبل زميله مالك الزناد الذي خاض سابقا أربعة عشر نزالا في عالم الملاكمة الاحترافية وحقق الفوز في جميع مبارياته

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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