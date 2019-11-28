بالقاضية.. الملاكم الليبي فتحي بريبش يهزم الإيطالي كافاني

تمكن الملاكم الليبي فتحي بريبش من تحقيق الانتصار على حساب منافسه الإيطالي كافاني من الجولة الثانية وبالضربة القاضية في مدينة سان جوليان المالطية وتحديدا بحلبة الإنتركونتينتال.

ومكن هذا الفوز الملاكم الليبي من الوصول للانتصار الرابع في سجله الاحترافي الدولي حيث يبلغ بريبش من العمر تسعة وعشرين عاما وانتقل إلى مالطا للعب الملاكمة عام 2012 بعدما كان لاعبا في صفوف فريق الاتحاد بلعبتي الساندا والووشو.

ويحظى بريبش بدعم من قبل زميله مالك الزناد الذي خاض سابقا أربعة عشر نزالا في عالم الملاكمة الاحترافية وحقق الفوز في جميع مبارياته

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