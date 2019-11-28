المحترف الليبي بدر حسن يشارك مع الباطن أمام الأنصار

شارك المحترف الليبي في دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم بدر حسن مع فريقه الباطن الذي واجه الأنصار في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة من المسابقة.

بدر حسن العائد من الإصابة التي ألمت به في مباراة المنتخب الوطني ونظيره التنزاني في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون بدأ المباراة بشكل أساسي وغادر في بداية الشوط الثاني حيث حبذ الطاقم الفني عدم المجازفة باللاعب العائد من الإصابة.

وبالعودة لنتيجة اللقاء فقد خسر الباطن المباراة أمام الأنصار بهدف دون مقابل وتجمد رصيده عند اثنتين وعشرين نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب العام لمسابقة الدوري.

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