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المحترف الليبي بدر حسن يشارك مع الباطن أمام الأنصار

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شارك المحترف الليبي في دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم بدر حسن مع فريقه الباطن الذي واجه الأنصار في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة من المسابقة.

بدر حسن العائد من الإصابة التي ألمت به في مباراة المنتخب الوطني ونظيره التنزاني في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون بدأ المباراة بشكل أساسي وغادر في بداية الشوط الثاني حيث حبذ الطاقم الفني عدم المجازفة باللاعب العائد من الإصابة.

وبالعودة لنتيجة اللقاء فقد خسر الباطن المباراة أمام الأنصار بهدف دون مقابل وتجمد رصيده عند اثنتين وعشرين نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب العام لمسابقة الدوري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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