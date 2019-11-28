“الكوري” ضمن قائمة فريق النصر الأفريقية

ذكر موقع ريميسا الرياضي أن لاعب فريق النصر أحمد الهرام الشهير بالكوري قد تم قيده في القائمة الأفريقية للفريق التي تستعد لمواجهة فريق دجوليبا مساء الأحد المقبل لحساب الجولة الأولى من البطولة.

وعاد الكوري لفريق النصر المدة الماضية بعقد يمتد لموسمين وبدأ التدريبات رفقة الفريق في بنغازي ولعب المباراة الودية أمام الهلال في ملعب بنينا وخرج بالبطاقة الحمراء في الشوط الثاني.

ولم تتضح حتى الآن الصورة النهائية لمشاركة اللاعب من عدمها حيث سيعود القرار للجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد الككلي لقياس مدى جاهزية اللاعب لبداية اللقاء أو الاعتماد عليه كورقة رابحة في الشوط الثاني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية