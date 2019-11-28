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“الكوري” ضمن قائمة فريق النصر الأفريقية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر موقع ريميسا الرياضي أن لاعب فريق النصر أحمد الهرام الشهير بالكوري قد تم قيده في القائمة الأفريقية للفريق التي تستعد لمواجهة فريق دجوليبا مساء الأحد المقبل لحساب الجولة الأولى من البطولة.

وعاد الكوري لفريق النصر المدة الماضية بعقد يمتد لموسمين وبدأ التدريبات رفقة الفريق في بنغازي ولعب المباراة الودية أمام الهلال في ملعب بنينا وخرج بالبطاقة الحمراء في الشوط الثاني.

ولم تتضح حتى الآن الصورة النهائية لمشاركة اللاعب من عدمها حيث سيعود القرار للجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد الككلي لقياس مدى جاهزية اللاعب لبداية اللقاء أو الاعتماد عليه كورقة رابحة في الشوط الثاني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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