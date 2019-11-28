التعادل يحسم مواجهة ليفربول ونابولي

تعادل ليفربول مع ضيفه نابولي في ملعب الأنفيلد بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في أبطال أوروبا.

وافتتح فريق الجنوب الإيطالي باب التسجيل في الدقيقة الحادية والعشرين عن طريق اللاعب البلجيكي دريس ميرتينز بينما أصحاب الأرض عدلوا النتيجة في الدقيقة الخامسة والستين بواسطة المدافع الكرواتي ديان لوفرين.

ورفعت نتيجة التعادل من رصيد ليفربول إلى عشر نقاط في الصدارة بينما واصل نابولي وصافته للمجموعة برصيد تسع نقاط في حين دخل ريد بول سالسبورغ سباق المنافسة على التأهل بوصوله للنقطة السابعة في المركز الثالث.

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