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المنتخب السعودي يتعثر أمام الكويت

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استهل المنتخب السعودي مشاركته ببطولة خليجي 24 بخسارة موجعة أمام نظيره الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في إطار مباريات المجموعة الثانية بملعب نادي الدحيل.

وافتتح أحمد الظفيري النتيجة في الدقيقة الثالثة والأربعين وأضاف زميله سامي الصانع الهدف الثاني، وضاعف مبارك لفنيني من أوجاع المنتخب السعودي بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة التسعين قبل أن يقلص فراس لبريكان النتيجة في الدقيقة السادسة والتسعين لتنتهي المباراة على هذه النتيجة.

يُشار إلى أن المنتخبان السعودي والكويتي يتواجدان في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات عمان والبحرين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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