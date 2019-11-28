المنتخب السعودي يتعثر أمام الكويت

استهل المنتخب السعودي مشاركته ببطولة خليجي 24 بخسارة موجعة أمام نظيره الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في إطار مباريات المجموعة الثانية بملعب نادي الدحيل.

وافتتح أحمد الظفيري النتيجة في الدقيقة الثالثة والأربعين وأضاف زميله سامي الصانع الهدف الثاني، وضاعف مبارك لفنيني من أوجاع المنتخب السعودي بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة التسعين قبل أن يقلص فراس لبريكان النتيجة في الدقيقة السادسة والتسعين لتنتهي المباراة على هذه النتيجة.

يُشار إلى أن المنتخبان السعودي والكويتي يتواجدان في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات عمان والبحرين.

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