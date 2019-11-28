إصابة خالد مجدي قبل يومين من مواجهة دجوليبا

تعرض مهاجم وقائد فريق النصر خالد مجدي لإصابة أثناء تدريبات فريقه استعدادا لمواجهة دجوليبا المالي مساء الأحد المقبل في إطار منافسات الجولة الأولى من الكونفدرالية في استاد السلام بالقاهرة.

وبحسب مصدر خاص لـ218 فإن الفحوصات الأولية أشارت لإصابة مهاجم المنتخب الوطني وفريق النصر بتمزق قد يبعده عن اللقاء مع دجوليبا المالي.

وفي حال تعذر مشاركة خالد مجدي في لقاء النصر ونظيره دجوليبا المالي فإن الفريق سيعاني من الغياب الثاني بعد تعذر التحاق لاعب خط الوسط ببعثة الفريق المتواجدة في مصر حتى اللحظة.

وبدأ النصر استعداداته لهذا اللقاء منذ أيام بخوضه معسكرا مغلقا في العاصمة المصرية القاهرة وجاء تأهله لهذا الدور عقب فوزه إيابا خارج أرضه على برولين الأوغندي وتعادله ذهابا على أرضه بهدفين لمثلهما.

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