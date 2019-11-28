أبطال أوروبا.. برشلونة يتأهل وإنتر يحافظ على حظوظه

حسم برشلونة التأهل إلى دور 16 من دوري أبطال أوروبا بفوزه على بروسيا دورتموند في ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الخامسة، التي حافظ فيها الإنتر على حظوظه بالتأهل.

وهجم أسود الفيستيفال بدون مقدمات محاولين اقتحام أسوار قلعة الكامب نو منذ الدقيقة الأولى فوجدوا الحارس الأمين شتيغن والمساعد أومتيتي بالمرصاد. هجوم برشلونة لم يستعجل بالرد وانتظر حتى الدقيقة التاسعة والعشرين التي مرر فيها ميسي كرة كسر بها سواريز مصيدة التسلل الصفراء وافتتح النتيجة لبرشلونة، بعدها بأربع دقائق يخطئ دفاع الفريق الألماني في إبعاد كرة وصلت إلى ميسي الذي أودعها الشباك للمرة الرابعة والثلاثين له برقم قياسي كأكثر من سجل في الفرق المختلفة للتشامبيونزليغ .

جريزمان هو الآخر لم يهنأ له بال حتى أمضى على الهدف الثالث للبارسا، مؤكدا على تفوق فريقه من جهة وتوطيد علاقته بميسي الذي أهدى له كرة الهدف من جهة أخرى.

وشهدت الدقيقة السابعة والسبعون هدفا أصفر جميلا بالقدم اليمنى للاعب وسط بروسيا جادون سانشو لكنه لم يغير في واقع النتيجة شيئا، وهي ثلاثة مقابل واحد لصالح برشلونة الذي صعد للدور المقبل متصدرا المجموعة بإحدى عشرة نقطة تاركا بروسيا بسبع نقاط متساويا مع إنتر ميلانو.

وحافظ الإنتر على حظوظه بالتأهل إثر فوزه على سلافيابراغ أيضا بثلاثة أهداف لواحد، أولها جاء بعد كرة قاتل عليها لوكاكو ومررها للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي أودعها الشباك في الدقيقة التاسعة عشرة، ليلغي الحكم بعدها هدفا ثانيا للنيراتزوري ويهدي ركلة جزاء لسلافيا بعد العودة إلى الفار سجل منها توماس هدف التعادل.

لكن ذلك لم يحبط عزيمة لوكاكو الذي سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الحادية والثمانين، وبينما كانت جماهير الفريق التشيكي تتأمل تسجيل هدف التعادل، ظهر لوكاكو من جديد ورفع كرة لمارتينيز الذي سجل منها الهدف الثالث للإنتر منهيا أحلام سلافيا براغ في العودة بالنتيجة.

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