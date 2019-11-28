ليبيا تتقدم مركزين في التصنيف الدولي للفيفا

أخبار ليبيا 24

تقدم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مركزين في التصنيف الشهري العالمي الصادر اليوم الخميس، عن الاتحاد الدولي للعبة “الفيفا”، ليصبح في المركز الـ101 عالميا، برصيد 1215 نقطة.

وفي التصنيف القاري، حلّ المنتخب الليبي في المركز الثالث والعشرين إفريقياً من بين 54 منتخبا إفريقيا، وفق ما نشر الموقع الرسمي للفيفا اليوم الخميس.

فيما احتلت ليبيا المركز الـ15 عربيا خلف تونس والجزائر والمغرب ومصر وقطر والسعودية والعراق والإمارات وسوريا وعمان ولبنان والأردن وموريتانيا والبحرين.

وكان المنتخب الوطني قد خاض مباراتين في شهر نوفمبر الماضي ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 التي ستحتضنها الكاميرون.

حيث فقد منتخبنا نتيجة مباراته الأولى أمام تونس بأربعة أهداف لهدف بملعب رادس بالعاصمة التونسية لحساب الجولة الافتتاحية، وفي الجولة الثانية حقق فوزا مستحقا على منتخب تنزانيا بهدفين لهدف في ملعب مصطفى بن جنات بمدينة منستير التونسية.

وبعد هاتان المباراتان، احتل المنتخب الوطني المركز الثالث في المجموعة العاشرة التي يتصدرها منتخب تونس بست نقاط يليه منتخب تنزانيا بثلاث نقاط، وتأتي غينيا رابعة من دون نقاط، حيث ستنافس هذه المنتخبات على بطاقتين مؤهلتين إلى نهائيات الكاميرون.

يشار إلى أن منتخب فرسان المتوسط قد احتل المركز 103 عالميا، و22 إفريقيا، والـ15 عربيا في التصنيف الشهري العالمي الماضي الصادر في 24 أكتوبر الماضي.

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