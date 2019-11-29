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المنتخب الوطني “يرتقي مركزين” في تصنيف الفيفا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتقى المنتخب الوطني لكرة القدم مركزين في تصنيف الفيفا لشهر نوفمبر الماضي والذي أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم الخميس.

وتقدم المنتخب الوطني للمرتبة الواحدة بعد المئة في تصنيف المنتخبات الدولية برصيد ألف ومئتين وخمس عشرة نقطة بعدما كان في المركز الثالث بعد المائة في شهر سبتمبر الماضي مستفيدا من جولتي التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا ألفين وواحد وعشرين حيث أصبح في المركز الرابع والعشرين على مستوى القارة الأفريقية.

وكان المنتخب الوطني قد خاض هذا الشهر مواجهتين أمام تونس وتنزانيا ضمن تصفيات الكان حيث خسر المباراة الأولى أمام المنتخب التونسي فيما حقق الفوز على تنزانيا في الجولة الثانية ما ساهم في ارتقائه مركزين في تصنيف الفيفا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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