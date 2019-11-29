اخبار الرياضة

أندية مرزق تجتمع لمناقشة مشاكلها وبرامجها التطويرية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع رؤساء ومندوبو عدد من أندية بلدية مرزق بدعوة من رئيس نادي التحدي، داخل نادي التحدي الواقع في منطقة حج حجيل والذي احتفل منذ أيام بذكرى تأسيسه الـ35.

الأندية التي عقد رؤساؤها ومندوبوها الاجتماع هي نادي الشروق فنقل ونادي تراغن الرياضي بالإضافة لنادي التحدي حج حجيل مستضيف الاجتماع الذي بحثت فيه أهم المصاعب التي تواجه الأندية واحتياجاتها لممارسة أنشطتها واستكمال برامج التطوير البدني والفني والمؤسساتي لمقراتها.

واستعراض رؤساء الأندية المشاركة أهم جوانب العمل والعراقيل الإدارية والفنية التي تحد من إنجازات الأندية ومشاركاتها في جميع الألعاب وعلى المستويين الدولي والوطني.

وفي ختام الاجتماع أكد الجميع من خلال مداخلاتهم على أهمية التعاون بين الأندية ووضع كل الإمكانات المتاحة في إطار تطوير العمل الرياضي والدفع به إلى الأمام مطالبة الجهات الرسمية بالمعاملة العادلة فنيا وإداريا بين الأندية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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