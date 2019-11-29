أندية مرزق تجتمع لمناقشة مشاكلها وبرامجها التطويرية

اجتمع رؤساء ومندوبو عدد من أندية بلدية مرزق بدعوة من رئيس نادي التحدي، داخل نادي التحدي الواقع في منطقة حج حجيل والذي احتفل منذ أيام بذكرى تأسيسه الـ35.

الأندية التي عقد رؤساؤها ومندوبوها الاجتماع هي نادي الشروق فنقل ونادي تراغن الرياضي بالإضافة لنادي التحدي حج حجيل مستضيف الاجتماع الذي بحثت فيه أهم المصاعب التي تواجه الأندية واحتياجاتها لممارسة أنشطتها واستكمال برامج التطوير البدني والفني والمؤسساتي لمقراتها.

واستعراض رؤساء الأندية المشاركة أهم جوانب العمل والعراقيل الإدارية والفنية التي تحد من إنجازات الأندية ومشاركاتها في جميع الألعاب وعلى المستويين الدولي والوطني.

وفي ختام الاجتماع أكد الجميع من خلال مداخلاتهم على أهمية التعاون بين الأندية ووضع كل الإمكانات المتاحة في إطار تطوير العمل الرياضي والدفع به إلى الأمام مطالبة الجهات الرسمية بالمعاملة العادلة فنيا وإداريا بين الأندية.

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