روما يتصدر ويقترب من التأهل في الدوري الأوروبي

تغلب روما على مضيفه إسطنبول باشاك شهير بثلاثية نظيفة في المباراة التي أجريت على ملعب ستين ايمك ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة العاشرة .

وافتتح جوردان فيرتو أهداف المباراة في الدقيقة الثلاثين من علامة الجزاء، ليعزز الهولندي جستين كلويفرت تقدم ذئاب العاصمة الإيطالية بالهدف الثاني في الدقيقة الأربعين، قبل أن يختتم البوسني إيدين دجيكو ثلاثية روما في الدقيقة الخامسة والأربعين .

وارتقى روما بهذا الفوز لصدارة المجموعة رافعا رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة المجموعة بالتساوي مع بروسيا مونشنغلادباغ فيما توقف رصيد باشاك شهير عند سبع نقاط حيث سينتظر حتى الجولة الأخيرة وتحقيق الفوز لضمان التأهل إلى الدور القادم .

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