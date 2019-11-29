اللجنة التسييرية لنادي الترسانة تباشر عملها

باشرت اللجنة التسييرية الجديدة لنادي الترسانة الرياضي بمنطقة سوق الجمعة في طرابلس عملها بإدارة شؤون النادي السماوي.

وكانت الجمعية العمومية لنادي الترسانة قد اعتمدت خلال الأسبوع الماضي القائمة المرشحة لملء الفراغ الإداري إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وضمت القائمة كلاً من: خالد الديلاوي “رئيساً”، وبشير المحجوب “نائباً للرئيس”، وعضويّةِ كُلٍّ من: وليد البكوش وعبدالحكيم السويح ومحمود قاسم.

وستكون من أولويات هذه اللجنة التسييرية الجديدة ترتيب البيت الداخلي للنادي ووضع الخُطط والبرامج الكفيلة بالنهوض مجدداً بهذه المؤسسة الرياضية.

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