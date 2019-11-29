اخبار الرياضة

اللجنة التسييرية لنادي الترسانة تباشر عملها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشرت اللجنة التسييرية الجديدة لنادي الترسانة الرياضي بمنطقة سوق الجمعة في طرابلس عملها بإدارة شؤون النادي السماوي.

وكانت الجمعية العمومية لنادي الترسانة قد اعتمدت خلال الأسبوع الماضي القائمة المرشحة لملء الفراغ الإداري إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وضمت القائمة كلاً من: خالد الديلاوي “رئيساً”، وبشير المحجوب “نائباً للرئيس”، وعضويّةِ كُلٍّ من: وليد البكوش وعبدالحكيم السويح ومحمود قاسم.

وستكون من أولويات هذه اللجنة التسييرية الجديدة ترتيب البيت الداخلي للنادي ووضع الخُطط والبرامج الكفيلة بالنهوض مجدداً بهذه المؤسسة الرياضية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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