بعثة دجوليبا تصل إلى القاهرة استعداداً للقاء النصر

استقبل رئيس بعثة نادي النصر حاتم قطيش، ومدير الكرة عمر الورفلي، ومدير العلاقات بالنادي أحمد شاكر، بعثة فريق نادي دجوليبا المالي لكرة القدم، التي وصلت إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وسيخوض فريق دجوليبا المالي لقاء ذهاب الجولة الأولى، ضمن دوري المجموعات في الكونفدرالية الإفريقية، أمام ممثل ليبيا الوحيد فريق النصر، وسيقام اللقاء يوم الأحد على ملعب السلام في القاهرة.

ورغم الغيابات المؤثرة، يأمل النصر تحقيق نتيجة إيجابية، تساعده على تخطي عقبة دجوليبا في مباراة الإياب، التي ستقام في الأراضي المالية.

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