النصر يضم العمامي بنظام الإعارة من الهلال

تعاقد فريق النصر مع لاعب فريق الهلال والمنتخب الأولمبي معاذ العمامي ليعزز صفوفه بنظام الإعارة خلال المشاركة في دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

وكان نادي النصر يطمح لتعزيز صفوفه بالبطاقة الأخيرة وارتبطت عدة أسماء بالفريق من بينها المدافع معاذ عبود، وأحمد التربي، وعلاء القجدار، لكنه استقر أخيرا على خيار ضم العمامي ليكون ضمن حسابات الفريق، حيث سيصل اللاعب خلال الساعات المقبلة لمعسكر النصر في القاهرة لينضم للتدريبات الأخيرة قبل لقاء دجوليبا المالي المرتقب في الجولة الأولى من دور المجموعات.

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