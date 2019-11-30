الشلماني رئيسا لاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم

انتخب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم

عبدالحكيم الشلماني رئيسا جديدا لاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم عقب اختياره من

الجمعية العمومية للاتحاد.

وأكد الشلماني، أمام رؤساء وممثلي

الاتحادات الوطنية الأعضاء بالعاصمة تونس الجمعة، العزم على المضي قدما في الجهود

التي بذلها الرؤساء السابقون في مجال تطوير كرة القدم بالمنطقة وتعزيز إشعاع دور

الاتحاد على محيطه الإقليمي والقاري.

وأشاد الشلماني، بمكانة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم بفضل ما يشهده من ديناميكية وحيوية على مستوى تنفيذ البرامج والأنشطة في مختلف المجالات على غرار الدورات والملتقيات التحكيمية والندوات الطبية والعلمية.

وكان رئيس الاتحاد الليبي السابق جمال الجعفري قد ترأس اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم عقب اختياره من الجمعية العامة للاتحاد العام الماضي

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