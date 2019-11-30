الإصابة تبعد ديمبيلي عن برشلونة لـ10 أسابيع

أعلن برشلونة أن مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي سيغيب عن الملاعب لفترة تصل إلى عشرة أسابيع بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض ديمبيلي للإصابة في الدقيقة السادسة والعشرين في مباراة فريقه والتي تغلب فيها على بروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

وأوضح بيان برشلونة أن الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب الفرنسي أكدت بأنه يعاني من إصابة في عضلة الفخذ حيث سيحتاج إلى قرابة شهرين من الراحة والعلاج قبل العودة للمباريات، وسيغيب ديمبيلي بذلك عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الثامن عشر من ديسمبر المقبل.

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