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الإصابة تبعد ديمبيلي عن برشلونة لـ10 أسابيع

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن برشلونة أن مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي سيغيب عن الملاعب لفترة تصل إلى عشرة أسابيع بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض ديمبيلي للإصابة في الدقيقة السادسة والعشرين في مباراة فريقه والتي تغلب فيها على بروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

وأوضح بيان برشلونة أن الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب الفرنسي أكدت بأنه يعاني من إصابة في عضلة الفخذ حيث سيحتاج إلى قرابة شهرين من الراحة والعلاج قبل العودة للمباريات، وسيغيب ديمبيلي بذلك عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الثامن عشر من ديسمبر المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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