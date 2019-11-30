ليفربول يعلن تفاصيل إصابة فابينيو وفترة الغياب

أعلن ليفربول غياب لاعب وسطه البرازيلي فابينيو عن الملاعب حتى نهاية العام وذلك بعد تعرضه لإصابة على مستوى الكاحل.

وكشف النادي الإنجليزي عن أن فابينيو يعاني من إصابة في أربطة الكاحل حيث تبين بعد التشخيص الطبي أن لاعب الوسط سيحتاج من أربعة إلى ستة أسابيع للعودة إلى الملاعب.

وبذلك سيغيب فابينيو عن مجموعة مهمة من المباريات أمام إيفرتون وليستر سيتي إضافة إلى موقعة الحسم أمام ريد بول سالزبورغ في دوري أبطال أوروبا والمشاركة مع فريقه في بطولة كأس العالم للأندية .

وكان فابينيو قد تعرض للإصابة في المباراة الأخيرة للفريق أمام نابولي الإيطالي في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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