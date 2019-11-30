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ليفربول يعلن تفاصيل إصابة فابينيو وفترة الغياب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن ليفربول غياب لاعب وسطه البرازيلي فابينيو عن الملاعب حتى نهاية العام وذلك بعد تعرضه لإصابة على مستوى الكاحل.

وكشف النادي الإنجليزي عن أن فابينيو يعاني من إصابة في أربطة الكاحل حيث تبين بعد التشخيص الطبي أن لاعب الوسط سيحتاج من أربعة إلى ستة أسابيع للعودة إلى الملاعب.

وبذلك سيغيب فابينيو عن مجموعة مهمة من المباريات أمام إيفرتون وليستر سيتي إضافة إلى موقعة الحسم أمام ريد بول سالزبورغ في دوري أبطال أوروبا والمشاركة مع فريقه في بطولة كأس العالم للأندية .

وكان فابينيو قد تعرض للإصابة في المباراة الأخيرة للفريق أمام نابولي الإيطالي في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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