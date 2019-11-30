اخبار الرياضة

انتخاب الشلماني لرئاسة اتحاد شمال أفريقيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتخب رئيس الاتحاد العام لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني رئيسا لاتحاد شمال أفريقيا في الاجتماع الذي عقد في تونس العاصمة بحضور رؤساء الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وعبر الشلماني، خلال تصريحاته للصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، عن اعتزازه بهذه الثقة مؤكدا في الوقت ذاته مساعيه لتطوير كرة القدم الليبية وفي المنطقة إجمالا.

وأشاد الشلماني بالمكانة التي تحصلت عليها ليبيا نظرا لما يحظى به اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم من حيوية ستخدم كرة القدم الليبية من ناحية الدورات والملتقيات التحكيمية.

وعلى هامش الاجتماع تم الاتفاق على وضع البرنامج الخاص الموحد لاتحادات المناطق التابعة للكونفدرالية الأفريقية إلى جانب اعتماد برنامج أنشطة الاتحاد لعام 2020.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك