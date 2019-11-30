انتخاب الشلماني لرئاسة اتحاد شمال أفريقيا

انتخب رئيس الاتحاد العام لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني رئيسا لاتحاد شمال أفريقيا في الاجتماع الذي عقد في تونس العاصمة بحضور رؤساء الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وعبر الشلماني، خلال تصريحاته للصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، عن اعتزازه بهذه الثقة مؤكدا في الوقت ذاته مساعيه لتطوير كرة القدم الليبية وفي المنطقة إجمالا.

وأشاد الشلماني بالمكانة التي تحصلت عليها ليبيا نظرا لما يحظى به اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم من حيوية ستخدم كرة القدم الليبية من ناحية الدورات والملتقيات التحكيمية.

وعلى هامش الاجتماع تم الاتفاق على وضع البرنامج الخاص الموحد لاتحادات المناطق التابعة للكونفدرالية الأفريقية إلى جانب اعتماد برنامج أنشطة الاتحاد لعام 2020.

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