النجم والهلال ينيران سماء أبطال أفريقيا

انطلقت الجولة الأولى للمجموعة الثانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس بالعاصمة التونسية بمواجهة عربية خالصة جمعت النجم الساحلي التونسي بضيفه الأهلي المصري .

وعرف الشوط الأول منذ بدايته أولى مفاجآت المواجهة بعدما طرد الحكم جوشوا بوندو لاعب الأهلي أيمن أشرف بعد كرة مشتركة مع ماهر الحناشي والذي كاد ينفرد بمحمد الشناوي حارس الأهلي، وبعدها تقاسم الفريقان السيطرة وحاول أبناء سوسة استغلال النقص العددي للفريق المصري.

وفي الشوط الثاني وبعد انطلاقته بخمس دقائق، المهاجم ياسين الشيخاوي فرض نفسه نجما لسهرة رادس بعد تسجيله هدف المباراة الوحيد بعد ترويض رائع لعرضية الظهير محمد المثناني، ليحقق النجم أول ثلاث نقاط بفوز غال على أحد أبرز المرشحين لنيل لقب النسخة الحالية.

أما في أم درمان فقد أنار هلال السودان الطريق في أول اختبار له في دور المجموعات والخصم كان بلاتينيوم الزيمبابوي.

وتمكن الفريق السوداني ومنذ الدقيقة السادسة والعشرين من التسجيل عبر نجمه محمد الضي بكرة رأسية متقنة أشعلت الأفراح داخل الجوهرة الزرقاء، وبعدها بدقيقة وصل الهلال من جديد لمرمى بلاتينوم لكن الحكم أعلن وجود حالة التسلل.

وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة السبعين عاد محمد الضي لإحراز الهدف الثاني بعد تكملته لهجمة ارتدت من العارضة ليؤكد بروزه في الآونة الأخيرة مع الهلال العاصمي، ومع وصول المباراة إلى دقائقها العشر الأخيرة سجل نيفر تيجيري هدف تقليص الفارق للفريق الزيمبابوي بطريقة رائعة بعدما غالط حارس أصحاب الأرض من بعيد، ليحصد الهلال العلامة الكاملة في الجولة الأولى قبل السفر إلى القاهرة لمواجهة الأهلي في مواجهة منتظرة.

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