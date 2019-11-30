الترجي يحل ضيفا على الرجاء البيضاوي

يستضيف الرجاء البيضاوي مساء اليوم نظيره الترجي التونسي بملعب المركب محمد الخامس في المملكة المغربية في قمة الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

المباراة ستشهد مواجهة ليبية خالصة بين مدافع الرجاء سند الورفلي ولاعب الترجي حمدو الهوني حيث يعتبر اللاعبان من ركائز الفريقين ومن أفضل لاعبيهما.

ويسعى كل فريق لتسجيل انتصاره الأول في هذا اللقاء إذ سيكون الترجي مطالبا بمصالحة جمهوره بعد توديعه للبطولة العربية أمام أولمبيك آسفي المغربي بينما سيحاول الرجاء تثبيت تألقه أمام غريمه التقليدي الوداد الذي تجاوزه في البطولة العربية بعدما تعادل الفريقان بأربعة أهداف لكل منهما وتأهل الرجاء بفارق الأهداف.

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