التعادل الإيجابي يحسم مباراة السد والمروج بدوري الأشبال

تتواصل مباريات دوري فئة الأشبال بإشراف الاتحاد الفرعي لكرة القدم بمدينة بنغازي حيث جرت مباراة السد والمروج وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على أرضية ملعب نادي السد.

دوري الآمال يتكون من ثلاث مجموعات ويتصدر المجموعة الأولى فريق النصر أما الثانية فنادي الهلال متصدرها فيما يتصدر فريق الحرية المجموعة الثالثة.

ثلاثة وثلاثون ناديا يشاركون في بطولة الأشبال يقسمون إلى ثلاث مجموعات حيث وصل الدوري إلى الجولة الثامنة حتى الآن واتفق أغلب المشاركين على أن الهدف الرئيسي هو تكوين فرق للمستقبل تخدم الصالح العام للكرة الليبية.

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