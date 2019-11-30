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شالكة يتقاسم الصدارة مع مونشنغلادباخ

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تغلب شالكة على ضيفه يونيون برلين بهدفين مقابل هدف في انطلاق المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الألماني ليشترك في الصدارة مع بروسيا مونشنغلادباخ.

وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة والعشرين عن طريق بينيتو رامان، لكن يونيون برلين تمكن من إحراز التعادل في الدقيقة السادسة والثلاثين من علامة الجزاء عبر لاعبه ماركوس انجفارتسن، وقبل نهاية المباراة بأربع دقائق تمكن سوات سيردار من تسجيل الفوز بعد تمريرة المغربي أمين حارث.

ليرفع شالكة رصيده إلى خمس وعشرين نقطة ليكون في المركز الثاني متساويا مع المتصدر مونشنغلادباخ فيما تجمد رصيد الوافد الجديد يونيون برلين عند ست عشرة نقطة في المرتبة الثانية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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