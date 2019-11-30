السيتي يتعثر أمام نيوكاسل ويفسح طريق الصدارة لليفربول

سقط مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد 2-2 مساء السبت، في افتتاح الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وتقدم السيتي أولا عبر رحيم سترلينج في الدقيقة 22، قبل أن يعادل جيترو فيليمس النتيجة لنيوكاسل في الدقيقة 25.

وكاد السيتي أن يخرج فائزًا عن طريق هدف من كيفن دي بروين في الدقيقة 82، لكن جونجو شيلفي منح نيوكاسل نقطة ثمينة بهدف في الدقيقة 88.

وارتفع رصيد سيتي إلى 29 نقطة في المركز الثالث، بفارق 8 نقاط وراء المتصدر ليفربول الذي سيلعب لاحقا أمام ضيفه برايتون، فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 16 نقطة.

واعتمد مدرب السيتي بيب جوارديولا على طريقة اللعب المعتادة 4-3-3، فوقف جون ستونز إلى جانب فرناندينيو في عمق الخط الخلفي، بإسناد من الظهيرين كايل ووكر وبنجامين مندي، فيما قام إلكاي جوندوجان بدور لاعب الارتكاز وراء ثنائي صناعة الألعاب كيفن دي بروين ودافيد سيلفا، وتكون ثلاثي المقدمة من سترلينج ورياض محرز وجابريال جيسوس.

في الناحية المقابلة، لجأ مدرب نيوكاسل ستيف بروس إلى طريقة اللعب الدفاعية 5-4-1، فتكون الخط الخلفي من الخماسي خافيير مانكيو وفيديريكو فرنانديز وكياران كلارك وبول ديموت وجيترو فيليمس، ووقف ميجيل ألميرون وألان ساينت-ماكسيمين على الجناحين، حول ثنائي صناعة الألعاب جونجو شيلفي وإيزاك هايدن، فيما تمركز البرازيلي جويلينتون كرأس حربة.

مرت الدقائق الـ 20 الأولى بهدوء دون خطورة حقيقية من كلا الطرفين، وسط سيطرة متوقعة على المجريات من قبل مانشستر سيتي، مقابل اعتماد نيوكاسل على الهجمات المرتدة، التي كاد أن يشكل جويلينتون من خلالها خطورة على مرمى سيتي لولا تدخل فرناندينيو في الوقت المناسب بالدقيقة السابعة.

وارتدت تسديدة هايدن من جسد سترلينج في الدقيقة 18، وبعدها بلحظات، مرت رأسية فرناندينيو فوق عارضة مرمى نيوكاسل إثر ركلة ركنية.

أول فرصة خطيرة حقيقية في المباراة، جاءت لصالح نيوكاسل عندما نفذ سيلفي ركلة حرة فوق الحائط، لتهز الكرة الشباك من الخارج بالدقيقة 20.

وبعدها بدقيقتين، افتتح سيتي التسجيل عن طريق سترلينج الذي تلقى تمريرة بكعب القدم من دافيد سيلفا، ليضع الكرة داخل الشباك.

لم يهنأ مانشستر سيتي بتقدمه طويلا، فحقق نيوكاسل التعادل في الدقيقة 25، عندما تلقى فيليمس تمريرة ألميرون، ليضع الكرة في الزاوية السفلية اليمنى لمرمى الحارس البرازيلي إيدرسون

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