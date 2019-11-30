عبدالحكيم الشلماني رئيسًا جديدًا لاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم

انتخبت الجمعة العمومية لاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، رئيس الاتحاد الليبي عبدالحكيم الشلماني، رئيسًا للاتحاد، وذلك خلال اجتماع الجمعية، مساء يوم الجمعة، بالعاصمة التونسية، بحضور رؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء.

كما صادقت الجمعية العمومية على النظام الأساسي الموحد لاتحادات المناطق التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم إلى جانب اعتماد برنامج أنشطة الاتحاد لسنة 2020 وما يتضمنه من دورات في الأصناف الشابة المدرجة ضمن برنامج فيفا فوروورد.

وعقب انتخابه رئيسا لاتحاد شمال أفريقيا عبر “الشلماني” عن اعتزازه الكبير بالثقة الغالية التي وضعتها الجمعة العمومية في شخصه ليكون رئيسا لاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم.

وأكد الشلماني أنه عازم على المضي قدما في الجهود التي بذلها الرؤساء السابقون في مجال تطوير كرة القدم بالمنطقة وتعزيز دور الاتحاد على محيطه الإقليمي والقاري.

وأشاد بالمكانة المتميزة التي يحظى بها اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم بفضل ما يشهده من ديناميكية وحيوية على مستوى تنفيذ البرامج والأنشطة في مختلف المجالات على غرار الدورات والملتقيات التحكيمية والندوات الطبية والعلمية

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