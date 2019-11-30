أسامة البدوي: بالإرادة وروح الفريق سنخطف 3 نقاط من دجوليبا المالي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواجهة دجوليبا المالي، غدًا الأحد، في الثالثة مساءً على ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، ضمن مباريات الذهاب في دوري المجموعات لبطولة الكونفيدرالية.

وأعرب اللاعب أسامة البدوي، عن تطلع الفريق لتقديم مباراة جيدة غدًا، وأن تكون بداية موفقة لـ”الفحامة” بدور المجموعات.

وقال “البدوي”، في تصريح لصفحة المركز الإعلامي للنادي، على موقع “فيسبوك”، إن الفريق سيبذل قصارى جهده للظفر بالـ3 نقاط من منافسه، مضيفًا: “أهم حاجة في المباراة الافتتاحية بدور المجموعات الحصول على الـ3 نقاط وبروح الفريق والإرادة سنحصل عليهم”.

وأجرى لاعبو الفحامة، حصة تدريبية على أرضية استاد السلام، بالعاصمة المصرية القاهرة، تحت إشراف المدرب الشاب محمد الككلي.

تجدر الإشارة، إلى أن قرعة البطولة الإفريقية أوقعت النصر ضمن فرق المجموعة الثانية، التي تضم كل من “النصر الليبي، وبيدفيست من جنوب

أفريقيا، وهورويا الغيني، ودجوليبا المالي”.

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