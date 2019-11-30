 “العيساوي” يطالب لاعبي النصر بالطموح أمام دجوليبا المالي

طالب فوزي العيساوي، المدير الفني السابق لنادي النصر، لاعبي الفحامة، بضرورة التحلي بالطموح في مباراتهم المهمة أمام دجوليبا المالي.

ويستعد الفحامة لمواجهة دجوليبا المالي، غدًا الأحد، ضمن مباريات الذهاب في دوري المجموعات لبطولة الكونفيدرالية، وذلك في تمام الساعة الثالثة مساء.

وقال فوزي العيساوي، في تصريح صحفي: “مباراة دجوليبا المالي صعبة، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق، ولكن اللاعبين ينبغي عليهم أن يكون لهم طموح في المشاركة ببطولة الكونفدرالية”.

وأضاف: “هذه المشاركة هي الأولى للنصر بدور المجموعات، وعلى اللاعبين أن يقاتلوا من أجل تحقيق الفوز، كما أن الإدارة مطالبة بحل جميع المشاكل التي يمر بها النادي حتى لا يتأثر اللاعبين بسبب ذلك، وينعكس على أدائهم في المباريات”.

تجدر الإشارة، إلى أن قرعة البطولة الإفريقية أوقعت النصر ضمن فرق المجموعة الثانية، التي تضم كل من “النصر الليبي، وبيدفيست من جنوب أفريقيا، وهورويا الغيني، ودجوليبا المالي”.

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