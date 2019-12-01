مواجهات ثأرية في أمم أوروبا 2020

استضافت العاصمة الرومانية بوخارست قرعة كأس أمم أوروبا ألفين وعشرين بحضور نجوم كرة القدم الأوروبية التاريخيين وووجود أعضاء اليويفا.

وأسفرت القرعة عن وقوع البرتغال حاملة لقب النسخة الأخيرة من اليورو وبطل دوري الأمم الأوروربية مع كل من ألمانيا المتوجة باللقب في ثلاث مناسبات إضافة إلى بطل العالم ووصيف النسخة الأخيرة من أمم أوروبا في المجموعة السادسة .

أما المجموعة الرابعة فستشهد مواجهة ثأرية بين منتخبي إنجلترا وكرواتيا تكرارا لمباراتهما في نصف نهائي المونديال الأخير كما ستلعب إنجلترا مع التشيك في إعادة لمباراة التصفيات الأخيرة بينهما .

وينتظر جمهور كرة القدم الأوروبية عودة إيطاليا إلى البطولات الكبرى بعد التأهل لليورو بجدارة حيث ستفتتح مباريات البطولة على ملعب الأولمبيكو بمواجهة تركيا في مباراة افتتاح النسخة السادسة عشرة في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ويلز وسويسرا .

وأوقعت القرعة هولندا التي استعادت مكانها بين كبار القارة العجوز في مجموعة متوازنة نسبيا مع كل من أوكرانيا والنمسا إضافة إلى الفائز من مباراة الملحق الرابع.

أما صاحب ريادة التصنيف العالمي المنتخب البلجيكي فأوقعته القرعة ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات الدنمارك وفنلندا المتأهلة لليورو للمرة الأولى إلى جانب روسيا في تكرار لمواجهتهما في التصفيات الأوروبية الأخيرة ، بينما ستلعب إسبانيا في مواجهة سهلة نسبيا لكنها قد ترى بعض العقبات مع السويد وبولندا.

ومن المقرر أن تحدد هوية المنتخبات الأربعة المتأهلة عبر الملحق الذي سيخوضه ستة عشر منتخبا في مارس المقبل قبل ثلاثة أشهر من انطلاق العرس الأوروبي الذي سيقام للمرة الأولى في اثنتي عشرة مدينة أوروبية.

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