ليفربول يبتعد بصدارة البريمرليغ

واصل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه الصعب على ضيفه برايتون بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب أنفيلد رود في الأسبوع الرابع عشر.

ليفربول تقدم في الدقيقة الثامنة عشرة عن طريق مدافعه الهولندي فيرجل فان دايك برأسية متقنة، وعاد فان دايك ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والعشرين من رأسية أخرى بعد ركنية نفذها الظهير ألكسندر أرنولد.

ومع وصول المباراة للدقيقة الثامنة والسبعين طرد الحكم حارس ليفربول أليسون بيكر بعد لمسه الكرة بيده خارج منطقة الجزاء، ليسجل برايتون هدف تقليص الفارق بواسطة لويس دانك، ليرفع الريدز رصيده بعد هذا الفوز إلى أربعين نقطة بفارق إحدى عشرة نقطة عن مانشستر سيتي مواصلا سجله الخالي من الخسارة.

وعلى ملعب سان جيمس بارك تعثر مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين لمثلهما ليواصل الابتعاد عن المتصدر ليفربول في الفترة الأخيرة.

وافتتح رحيم ستيرلينغ أول أهداف المباراة في الدقيقة الثانية والعشرين للسيتيزن، وبعد ثلاث دقائق عدل نيوكاسل النتيجة عن طريق جيترو فيليمس، وفي الدقيقة الثانية والثمانين كاد السيتي أن يخرج فائزا بعدما سجل البلجيكي كيفين دي بروين الهدف الثاني بتسديدة صاروخية، إلا أن نيوكاسل استطاع أن يخرج بنقطة ثمينة بعدما عدل جونجو شيلفي النتيجة قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.

ليواصل السيتي ابتعاده عن الصدارة حيث رفع رصيده إلى تسع وعشرين نقطة بفارق إحدى عشرة نقطة عن ليفربول، فيما وصل نيوكاسل إلى ست عشرة نقطة وضعته في المركز الرابع عشر.

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