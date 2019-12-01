فالنسيا يقتلع فوزا صعبا أمام فياريال

تغلب فالنسيا بصعوبة على ضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الميستايا ضمن الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإسباني .

وأهدر فياريال فرصة التقدم في النتيجة منذ الدقيقة الخامسة عشرة بعدما أهدر جيرارد مورينو ركلة جزاء تصدى لها الحارس سيليسين، ومع انطلاق الشوط الثاني استطاع المهاجم رودريغو مورينو افتتاح أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة والأربعين.

ولم تمر سوى خمس دقائق حتى عدل الكاميروني أندري أنجوسيا النتيجة للغواصات الصفراء، قبل أن يسجل فران تورس الهدف الثاني للخفافيش في الدقيقة السبعين

ورفع فالنسيا بهذا الفوز الصعب رصيده إلى ثلاث وعشرين نقطة ليرتقي للمركز السابع بشكل مؤقت، فيما توقف فياريال في المركز الثالث عشر برصيد ثماني عشرة نقطة.

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