النصر يُواجه دجوليبا بـ”تشكيلة شابة منقوصة”

يفتتح النصر مبارياته في الجولة الأولى بمجموعات الكونفدرالية بملاقاة دجوليبا المالي في استاد السلام الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي الليبي، وهو يعاني من غيابات عدة في صفوفه فمهاجمه خالد مجدي أبرز الأسماء التي لن تشارك بصورة أساسية في لقاء اليوم بداعي الإصابة، ومتوسط ميدانه عبد الله بلعم لم يلتحق بصفوف الفريق نظرا لبعض التخبطات الإدارية.

وتعرض مهند بوعجيلة خلال التدريبات الأخيرة لشد عضلي لكن آخر الأخبار تشير لتعافيه ومشاركته أساسيا في مباراة اليوم حيث أصبح المدرب الوطني محمد الككلي في موقف صعب لكن ثقته في لاعبيه ستكون الفيصل في هذا اللقاء المرتقب.

النصر بتشكيلة شابة يسعى جاهدا لتحقيق المراد واقتلاع النقاط الثلاث والانطلاق نحو تحقيق الحلم بحجز مكان في الدور ربع النهائي من البطولة رغم صعوبة المهمة وتعقيداتها.

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