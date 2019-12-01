هاميلتون أول المنطلقين في جائزة أبو ظبي

سيكون بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس أول المنطلقين في جائزة أبو ظبي الكبرى في ختام موسم بطولة العالم لسباقات السيارات الفورمولا وان على حلبة ميرسي ياس .

وجاء هاميلتون في الصدارة بزمن وصل إلى دقيقة واحدة وأربع وثلاثين ثانية وسبعمائة وتسعة وسبعين جزءا من الثانية بفارق مريح عن زميله فالتيري بوتاس والذي سيتراجع للمركز الثالث بسبب عقوبة تغيير المحرك، فيما حل الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول ثالثا أمام سائق فيراري شارل لوكلير وسيباستيان فيتيل صاحب المرتبة الخامسة.

وبذلك سينطلق هاميلتون للمرة الثامنة والثمانين في مسيرته الاحترافية والأولى منذ سباق جائزة ألمانيا الكبرى في يوليو الماضي حيث يسعى للظفر بآخر سباقات موسمه الناجح بعد ضمان حصد بطولة العالم للمرة السادسة في تاريخه.

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