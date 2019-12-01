اخبار الرياضة

عبد الدائم : التعادل أمام دجوليبا بطعم الخسارة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

عبر نائب رئيس نادي النصر صلاح عبد الدائم عن أسفه لتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام دجوليبا المالي بهدفين مقابل هدف اليوم الاحد .

ووصف عبد الدائم النتيجة – لأخبار ليبيا 24 – بأنها تعادل بطعم الخسارة .

وتابع نائب رئيس نادي النصر ” الحمد الله على كل حال في ظل الظروف التي تمر بها الكرة اعتقد أن النتيجة جيده، وبإذن الله التعويض في القادم ” .

وأضاف إذا ماتحسن الوضع المالي ستكون هناك تعاقدات في المستوى في يناير المقبل .

 

وختم الفريق سيواصل التحضيرات في مصر وسيسافر الخميس المقبل إلى غينيا لمواجهة حوريا في الثامن من هذا الشهر .

وكان النصر قد افتتح مشاركته في دور المجموعات بتعادل أمام دجوليبا المالي بهدف لمثله .

ويلعب النصر في المجموعة الثانيه إلى جانب حوريا كوناكري و دجوليبا و بيدفيست ويتس من جنوب افريقيا الجنوب .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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