عبد الدائم : التعادل أمام دجوليبا بطعم الخسارة

أخبار ليبيا 24 – خاص

عبر نائب رئيس نادي النصر صلاح عبد الدائم عن أسفه لتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام دجوليبا المالي بهدفين مقابل هدف اليوم الاحد .

ووصف عبد الدائم النتيجة – لأخبار ليبيا 24 – بأنها تعادل بطعم الخسارة .

وتابع نائب رئيس نادي النصر ” الحمد الله على كل حال في ظل الظروف التي تمر بها الكرة اعتقد أن النتيجة جيده، وبإذن الله التعويض في القادم ” .

وأضاف إذا ماتحسن الوضع المالي ستكون هناك تعاقدات في المستوى في يناير المقبل .

وختم الفريق سيواصل التحضيرات في مصر وسيسافر الخميس المقبل إلى غينيا لمواجهة حوريا في الثامن من هذا الشهر .

وكان النصر قد افتتح مشاركته في دور المجموعات بتعادل أمام دجوليبا المالي بهدف لمثله .

ويلعب النصر في المجموعة الثانيه إلى جانب حوريا كوناكري و دجوليبا و بيدفيست ويتس من جنوب افريقيا الجنوب .

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