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يوفي يخسر الصدارة بتعادله مع ساسولو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تنازل يوفنتوس عن عرش صدارة الدوري لمصلحة الإنتر إثر تعادله على أرضية ملعبه أليانز ستاديوم مع فريق ساسولو ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري .

وكان اليوفي قد تقدم أولا عن طريق قائده ليوناردو بونوتشي في الدقيقة 20 ، ليرد ساسولو بهدف التعادل بعدها بـ3 دقائق عن طريق الفرنسي جيريمي بوغا، سجل بعده زميله فرانشيسكو كابوتو الهدف الثاني لساسولو في الدقيقة 74، وفي الدقيقة 68 سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التعديل لليوفي من ركلة جزاء تحصل عليها باولو ديبالا، ليخسر اليوفي بذلك نقطتين ثمينتين كلفتاه صدارة الدوري الذي تراجع فيه للمركز الثاني برصيد 36 نقطة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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